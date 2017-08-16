Киев, 16 августа, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Бывший директор Харьковского государственного авиационного предприятия Александр Кривоконь возглавил украинский концерн «Антонов». Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Укроборонпром».

Antikor.com.ua Авиазавод «Антонов»

"Александр Кривоконь стал исполняющим обязанности президента государственного предприятия «Антонов», — говорится в сообщении. — Соответствующий указ подписан 15 августа в государственном концерне «Укроборонпром».

Ранее ряд СМИ сообщил, что руководитель ГП «Антонов» Александр Коцюба покидает свой пост, проработав на должности генерального директора чуть более года.

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