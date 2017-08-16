Стокгольм, 16 августа, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Бюджет вооруженных сил Швеции вырастет до 8,1 млрд шведских крон ($1 млрд) в течение последующих трех лет с целью повышения усиления оборонного потенциала страны на фоне роста напряженности с Россией на Балтике, сообщает Reuters.

Jorchr Безбашенный шведский танк Stridsvagn 103

С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства страны Питер Халтквист.

«Мы наблюдаем повышенную военную и разведывательную активность в нашем регионе», — отметил он.

«Это [дополнительные средства] станет важным сигналом миру, окружающему нас. Они положительно повлияют на Швеция», — добавил Халтквист.

В вооруженных силах страны отметили, что дополнительные средства им необходимы для восстановления боеготовности, ослабшей после многих лет недофинансирования. Шведские военные призвали повысить финансирование армии на 9 млрд крон за период 2017 - 2020 годы.

Повышение финансирования является лишь частью программы усиления военного потенциала скандинавского государства. Так, ранее Стокгольм принял решение вернуть обязательный воинский призыв, а также развернуть войска на стратегически важных позициях на острове Готланде.

Страна также сделала несколько шагов в сторону НАТО, несмотря на то, что шведское правительство исключило возможность вступления в альянс.