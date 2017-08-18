Вашингтон, 18 августа, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Человек трудной судьбы, бывший грузчик и разнорабочий, философ-самоучка Эрик Хоффер у себя на родине в США давно получил причитающуюся ему долю славы и вошел в школьные учебники. В России же его первая и главная книга была издана лишь спустя 66 лет. С точки зрения человека современности, весьма интересно узнать, как мыслили американские интеллектуалы времен золотых послевоенных годов, когда американцам казалось, что до эпохи всеобщего «просперити» рукой подать. О том, что представляет собой одна из «либеральных икон», стоящих в одном ряду с «Открытым обществом» Поппера, рассказывает постоянный обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Диего Ривера. Агитатор. 1926-27

Эрик Хоффер подвизался на ниве прикладных гуманитарных знаний, в которых так сильна Америка, разработавшая, например, технологию «цветных революций». В его книге рассматривается проблема массовых политических движений. Книга написана необычно, в свободном стиле и состоит из коротких главок, напоминающих дневниковые записи, наброски или фрагменты застольных бесед. Автор, считавший себя учеником Монтеня и Паскаля, придавал большое значение каждому отдельному абзацу. Хоффер размышляет о роли и взаимоотношениях «людей слова» и «людей действия» во время революций, о том, как идеология распространяется в обществе и как пропаганда убивает творчество.

О лидере и толпе, об образе героя и образе врага и о том, как легко «герои» и «злодеи» в общественном сознании меняются местами. В книге, написанной за многие десятилетия до отечественной «перестройки», можно найти наблюдения и предсказания, воплотившиеся в реальность. Взгляд Хоффера на политологическую и социологическую проблематику свеж и порой даже несколько наивен, это как бы взгляд «из народа», и тем он, среди прочего, интересен.

Подробнее о книге Эрика Хоффера читайте здесь: Философия бывшего грузчика для «Золотого века» Америки

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