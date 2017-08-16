Санкт-Петербург, 16 августа, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Санкт-Петербург может не получить 4 млрд рублей прибыли с китайских путешественников из-за нелегального турбизнеса в 2017 году. Об этом сегодня, 16 августа, заявил глава комитета по туризму Андрей Мушкарев, передает корреспондент ИА REGNUM.

JohannyChou Китайские туристы

По словам Мушкарева, в 2016 году потери составили 2 млрд рублей, так как значительная часть турпотока из Китая в северной столице РФ обслуживается исключительно китайскими туроператорами, китайскими сувенирными лавками, китайскими гидами, зачастую нелегальными.

«Мы считаем, что город недополучил в 2016 году порядка 2 млрд рублей, с учетом того, сколько китайцы тратят в Петербурге», — сказал чиновник. В 2017 году эта цифра может увеличиться в два раза, так как турпоток из КНР в Петербург также вырос практически вдвое.

Тем не менее меры, которые предпринимает правительство, Мушкарев считает эффективными. Рабочая группа совместно с МВД и прокуратурой поспособствовала выявлению нелегальных гидов, 30 из которых уже были арестованы. За первый проступок им грозит штраф в 5 тыс. рублей, если же они будут пойманы во второй раз, то их могут выдворить из страны.

Мушкарев уточнил, что такой «посыл» рынок воспринял всерьез: количество гидов-нелегалов сократилось вдвое, притом что многие из них являются китайскими студентами, которые учатся в России в том числе и за счет правительства КНР. Для них угроза быть экстрадированными является вполне суровой, считает чиновник.

Постепенно Смольный вместе с полицией пытается и закрывать «полуподпольные» магазины, куда пускают исключительно китайских туристов, если услуги, предоставляемые там, нарушают закон. Например, месяц назад был закрыт магазин, где торговали поддельным янтарем по завышенным ценам.

«Здесь есть пробелы и в российском законодательстве, которые тоже надо исправлять. Но вопрос уже поднят на самый высокий уровень, мы даже справку в Москву писали по этому поводу», — сказал Мушкарев.

В целом Петербург за первые шесть месяцев 2017 года посетили 500 тыс. китайцев, из них 100 тыс. индивидуальных туристов, остальные приезжают туристическими группами.

«Количество групп увеличивается, Петербург начинает занимать лидирующие позиции по стране. Если раньше через Петербург в Россию въезжало 8−9% китайцев, то в первой половине 2017 года мы достигли рекордного показателя в 16%, почти каждый седьмой гость приезжает в Россию в составе групповых туров именно через Петербург», — заявила председатель Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева.

Как правило, возраст туристов, приезжавших в составе тургрупп, колебался от 40 до 70 лет, но в последнее время возрос поток «детского» туризма и подростковых групп. Срок, который туристы проводят в северной столице, тоже увеличивается.

«Проблемы, связанные с нелегальным китайским турбизнесом, постепенно решаются. Очень много писалось о проблемах нелегальных гидов, серых схемах в туризме, о том, что значительную часть группового турпотока оттягивают на себя незарегистрированные предприниматели. Но в результате скоординированной работы мы уже видим результаты. Если в июне-июле у наших гидов было мало работы, то к августу нам уже даже студентов языковых вузов приходится привлекать», — сказала Баргачева.

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