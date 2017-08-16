Пермь, 16 августа, 2017, 12:10 — ИА Регнум. ВРИО губернатора Пермского края Максим Решетников предложил Законодательному собранию кандидатуру на пост уполномоченного по правам человека (УПЧ), сообщает 16 августа «Коммерсантъ-Прикамье».

Екатерина Смышляева Красная весна Протест родительской общественности против инициатив Павла Микова

Решетников предложил на пост краевого омбудсмена уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Павла Микова. Данное решение было принято по итогам встречи с Марголиной.

«Я считаю, что Павел Владимирович — достойный этой должности человек», — подчеркнула правозащитница, добавив, что Миков способен обеспечить преемственность института УПЧ в регионе.

Как отмечает координатор пермского отделения движения «Суть времени» Павел Гурьянов, выдвижение губернатором кандидатуры Микова на должность регионального омбудсмена свидетельствует о прозападном повороте в политике Пермского края.

Окружение главы региона, убежден Гурьянов, все дальше ведет его по пути экс-губернатора Чиркунова, известного своими либеральными взглядами.

«Павел Миков — плоть от плоти творение Марголиной, он даже является членом любимого Марголиной общества «Мемориал», которое недавно получило значительное финансирование из-за рубежа и финансирует несистемных оппозиционеров», — подчеркнул активист «Сути времени».

«Миков известен всей стране тем, что является, пожалуй, самым яростным сторонником и лоббистом внедрения в России западных ювенальных технологий, в том числе закона о сексуальном просвещении детей, начиная с пятилетнего возраста, беби-боксов и многих других инициатив», — резюмирует Гурьянов.

Напомним, 20 сентября заканчивается срок полномочий пермского омбудсмена Татьяны Марголиной. Ранее, 11 августа, стало известно, что пермские законодатели готовятся принять поправки, позволяющие остаться Марголиной на третий срок, однако после негативной реакции СМИ и некоторых общественных организаций данная идея краевыми властями была отвергнута.