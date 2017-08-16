Великий Новгород, 16 августа, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Следователи по расследованию особо важных дел Новгородской области возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков, подозреваемых в получении и вымогательстве взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

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По версии следователей, в период с октября 2015 по сентябрь 2016 года подозреваемые полицейские систематически получали и вымогали взятки за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Общая сумма взятки составила более 360 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

«Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведенной УФСБ России по Новгородской области и оперативно-разыскной частью собственной безопасности УМВД России по Новгородской области», — добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Великом Новгороде было возбуждено уголовное дело в отношении экс-сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в посредничестве в получении взятки в размере 1,6 млн рублей.

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