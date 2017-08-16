Ярославль, 16 августа, 2017, 12:02 — ИА Регнум. В Ярославской области на геопортале gis76.ru появилась новая функция — отслеживание доступности социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Согласно карте, в здании мэрии Ярославля инвалидам придется нелегко

На ресурсе размещено более полутора миллионов картографических объектов, около 2 тысяч тематических слоев, как публичных, так и для служебного пользования. В том числе есть информация об аптеках и медицинских учреждениях, школах и детских садах, инвестиционных площадках, земельных участках, зонах покрытия сотовой связью 2G/3G/4G и многое другое

Для создания единой карты доступности в 2016 году была проведена работа по оценке текущего состояния 3130 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Мониторинг проводился с участием представителей общественных организаций инвалидов. Открыв карту доступности, люди с ограниченными физическими возможностями могут узнать, насколько легко попасть в то или иное учреждение.

На карте у помещений есть четыре состояния: оборудовано, не оборудовано, частично оборудовано и не исследовано. Например, здании мэрии Ярославля не имеет ни одного значка «оборудовано», музей истории города тоже практически не оборудован для посетителей с ограниченными возможностями, как и колледж имени Собинова. Любопытно, что данных по правительству области на карте вообще нет — оно оказалось «неисследованным».

«Пользоваться порталом удобно и легко. Но содержание не очень удовлетворяет. Я посмотрела нашу организацию и по ней нет никаких данных, хотя сюда инвалиды, наверное, ходят чаще всего. А вот «Центр творческой реабилитации» на улице Рыбинской в Ярославле отражен очень хорошо. У них недавно делали реконструкцию и очень хорошо адаптировали помещение для инвалидов. Портал, в принципе, отражает все, что там есть в реальности», — сказала корреспонденту ИА REGNUM специалист по организационной работе ярославской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ирина Дворецкая.

В ближайшее время будет подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между региональным департаментом информатизации и связи, Ярославским государственным педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского и разработчиком цифровых карт. В его рамках студенты вуза соберут информацию о доступности объектов социальной инфраструктуры в коммерческом секторе Ярославля.