Самара, 16 августа, 2017, 12:06 — ИА Регнум. В правовом департаменте мэрии Самары прошли обыски. Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР региона, новый обыск проведен в рамках расследования уголовного дела в департаменте градостроительства.

RobillardMichel Обыск

По информации ведомства, речь идет о расследовании уголовного дела в отношении руководителя департамента градостроительства Самары, обвиняемого по статье «Предложение посредничества во взяточничестве».

«По версии следствия, в мае 2017 года обвиняемый Сергей Рубаков предложил гражданину свое посредничество при передаче в качестве взятки 2,5 млн рублей должностным лицам правоохранительных органов за содействие в принятии решения о прекращении в отношении гражданина уголовного дела. 2 июня 2017 года он выступил посредником в получении взятки — 1,1 млн рублей и муляжа денежных средств общим номиналом 1,4 млн рублей», — пояснили в СК.

«Силовую поддержку во время обыска следствию осуществляли сотрудники СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области, специальные средства и оружие бойцами не применялись. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения УФСБ России по Самарской области», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый Сергей Рубаков был задержан в июне текущего года.

«Я оказался в ненужное время в ненужном месте. Как нынче повелось, ни друзей, ни приятелей у людей нет. Которые тебя просят, а потом тебя же и подставляют. Кстати, с этих денег мне ни копейки не должно было достаться. Сам факт не отрицаю. Как отрицать? Глупо отрицать, по крайней мере. Кому деньги? Ну, какая разница. Следствие установит», — так прокомментировал факт своего задержания Рубаков после судебного решения о заключении его под домашний арест.

По информации СМИ, ранее Рубаков неоднократно отрабатывался по линии ФСБ в связи с появлением информации о том, что он якобы тратил в выходные в Москве по нескольку миллионов рублей за пару дней.

Существует и другая версия задержания влиятельного чиновника — якобы его заинтересованность в лоббировании интересов ряда коммерческих структур, занимающихся подготовкой Самары к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году.