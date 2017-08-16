Барнаул, 16 августа, 2017, 12:56 — ИА Регнум. «Тропический климат», установившийся на Алтае этим летом, окажет значительное влияние на урожай яровых в регионе, передает корреспондент ИА REGNUM. По оценке губернатора Алтайского края Александра Карлина, раздельным способом придется убирать порядка 80% площадей.

Светлана Шаповалова Уборка яровых на Алтае

«Несмотря на все капризы природы, уборка в регионе будет проведена, и все, что выращено, будет убрано, подработано, при необходимости пропущено через сушильные мощности», — подчеркнул глава региона в ходе общения с журналистами.

Напомним, по технологии раздельного сбора хлеб сначала укладывается в валок, а обмачивается через некоторый временной интервал. Улучшить качество зерна и повысить его стоимость алтайским земледельцам помогают собственные сушильные мощности и объекты для хранения урожая.

Светлана Шаповалова Хлеб почти везде полег из-за «тропической» погоды

В настоящее время действующие мощности по единовременному хранению зерна на заготовительных и перерабатывающих организациях в Алтайском крае составляют 3,2 млн. тонн, мощности по сушке на элеваторах и хлебоприемных предприятиях обеспечивают обработку 100 тысяч тонн зерна в сутки. В то же время сельхозтоваропроизводители способны хранить порядка 5,7 миллиона тонн зерна.

По словам начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяны Зелениной, в текущем году возобновили работу законсервированные ранее элеваторы. Среди вновь введенных в эксплуатацию — Шипуновский элеватор. Холдинг «Юг Сибири» восстановил работу Ребрихинского и Михайловского элеваторов. Сельхозпредприятие «Альтаир» приобрело мощности Успенского элеватора в Локтевском районе. Новосибирский мелькомбинат приступил к работе в качестве арендатора на производственных площадках Ключевского и Бийского элеваторов.

Читайте также: На Алтае из-за «тропического климата» и сильного ветра полёг хлеб

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае зерно традиционно является высоковостребованным продуктом на внутреннем рынке: на промышленную переработку ежегодно направляют от 3,7 до 3,9 миллиона тонн, или 90% от всего производимого в крае объема зерна (для сравнения: в среднем по стране этот показатель — менее 70%). Для выпуска муки, крупы, макаронных изделий в Алтайском крае ежегодно используют от 1,7 до 2 млн. тонн пшеницы. Среднегодовое производство зерновых культур в регионе составляет 4 миллиона тонн.

В 2016 году был собран рекордный за последние годы урожай — более 4,8 миллиона тонн в чистом весе после доработки. Масличных культур собрали свыше 650 тысяч тонн.