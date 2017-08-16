Москва, 16 августа, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Единая школьная форма не должна быть обязательной для учеников всей страны. Нужно оставить выбор школьной формы за каждой школой. Об этом заявила министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на встрече с детьми, находящимися на отдыхе в международном детском центр «Артек», сообщили в Минобразования РФ.

И. А. Козлов. Первоклассница

«Я не говорю о единой школьной форме для всей страны. Но если у каждой школы будет своя форма, как в «Артеке» она есть у каждого лагеря, это будет правильно», — отметила министр.

По ее словам, очень важно, чтобы школа научила учиться, научила трудиться, дала необходимый импульс быть настоящими людьми.

«Образование должно позволить каждому определить свою дорогу в будущем», — считает Васильева.

Кроме того, «любую задачу школьного образования во многом определяет воспитание, оно первично», — заключила глава Минобрнауки.

Читайте также: Школьная форма стала «хорошисткой» — Роскачество

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2017 году снизилась доля некачественной школьной формы. Нарушения санитарно-гигиенических показателей снижены в 2,4 раза по сравнению с прошлогодними исследованиями школьной формы. В 2016 году некачественной было признано 80% школьной формы.

Напомним, в России ввели школьную форму в 1949 году, когда в СССР начался переход ко всеобщему семилетнему образованию. С развалом Советского Союза школьная форма была отменена. Закон «Об образовании» 1992 года никак не регламентировал порядок введения школьной формы. Сейчас в России нет единых правил относительно школьной формы.