Ярославль, 16 августа, 2017, 11:53 — ИА Регнум. В Ярославле подрядчик приступает к реконструкции моста через Которосль в створе Комсомольской площади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Мост через Которосль в Ярославле

Победителем конкурса признано ОАО «Московская инженерно-строительная компания». Компания выиграла тендер практически по первоначальной цене — 642 млн рублей (начальная цена — 645 млн). Второй участник ООО «ГорКапСтрой» предложил цену в 612 млн, однако проиграл по критерию опыта аналогичных работ.

«Подрядчик определен, контракт разыгран. Подрядчик серьезный, имеет большой опыт, к работам приступит в ближайшее время. Старый мост будет полностью демонтирован, на его месте построен новый. Сложность в коммуникациях, которые проходят по мосту — газ, электричество, телефон, сотовая связь. Сейчас подрядчик предоставит нам дорожную карту по выносу коммуникаций. К 20 августа планируем закрыть мост даже для пешеходов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Инженерные коммуникации будут вынесены за пределы моста, в частности газ пройдет под водой в дюкере.