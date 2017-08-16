Ульяновск, 16 августа, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области двое местных чиновников будут осуждены за «покупку» новых должностей. За взятку двое муниципальных чиновников хотели купить себе должности, связанные с борьбой с коррупцией, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Рене Магритт. Фокусник. Автопортрет с четырьмя руками. 1951

По данным прокуратуры, еще летом 2016 года глава администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Игорь Самойлов и его первый заместитель Андрей Головко договорились о том, что соберут и заплатят «стороннему лицу» определенную сумму за свои новые назначения.

В частности, Самойлов уже примерял на себя пост заместителя уполномоченного по противодействию коррупции по Ульяновской области, а Головко готовился стать руководителем аппарата этого омбудсмена.

Планам чиновников не суждено было сбыться. Сразу же после передачи первого взноса они были задержаны.

Следствие считает доказанной вину обоих чиновников. Им предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п."а» ч.4 ст.291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Каждому из них грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов Приволжского федерального округа зафиксировано снижение числа коррупционных преступлений.

Тем не менее по итогам первого полугодия 2017 года почти 25% из всех совершенных преступлений составляют именно правонарушения коррупционной направленности.