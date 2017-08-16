Киев, 16 августа, 2017, 11:50 — ИА Регнум. На 22,5% могут подняться тарифы на железнодорожные грузоперевозки на Украине с октября 2017 года, сообщает 16 августа пресс-служба «Украинских железных дорог» (УЖД).

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Согласно сообщению, повышение тарифов внесено в проект консолидированного финансового плана УЖД, представленного министерству экономического развития и торговли Украины. Первоначально индексация тарифов на грузовые перевозки по железной дороге была запланирована на июнь 2017 года.

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Помимо этого, УЖД запланировали получить доход в 2017 году в размере 80,6 млрд гривен ($3,15 млрд), среди которого 76 млрд гривен ($2,97 млрд) приходится на грузовые, пассажирские перевозки и вспомогательное производства. Чистый доход компании составит 59,8 млн гривен ($2,34 млн).

Напомним, ранее о своем увольнении с поста главы УЖД заявил польский бизнесмен Войцех Балчун. Экс-глава УЖД отметил, за время его правления компания «улучшила все экономические показатели и вернулась на путь инвестиций».

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