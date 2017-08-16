Сеул, 16 августа, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Тактическое ядерное оружие США необходимо разместить в Южной Корее. Данное предложение, как передает RT, было поддержано на собрании парламентской фракции «Свободная Корея», которая является главной оппозиционной партией страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

«Депутаты договорились добиваться размещения в Южной Корее американского ядерного арсенала, который вывезли из страны в 1991 г. после подписания декларации о безъядерном статусе Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа оборонное ведомство Южной Кореи сообщило, что Северная Корея до сих пор не освоила технологии, позволяющие осуществить возврат ракет в плотные слои атмосферы, для нанесения удара по объектам противника.

Тем не менее, считают военные, данная технология быстро развивается и будет доступна Пхеньяну в течение одного-двух лет.

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