Оренбург, 16 августа, 2017, 11:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области сейчас основной задачей аграриев является уборка урожая зерна в максимальные сроки и без потерь. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минсельхозе, на 15 августа на сельхозполях скошено 643,4 тыс. га (980,8 тыс га — в 2016 году), обмолочено 593,3 тыс. га (950,2 тыс. га), намолочено 1222,9 тыс. тонн (1536,2 тыс. тонн).

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле

Объемы скошенного и обомолоченного зерна составляют 22−26% от плана. Стоит отметить, что на эту же дату 2016 года показатели по уборке зерна были выше. Вместе с тем на сегодняшний день в регионе отмечен высокий средний показатель урожайности — 20,6 ц/га, при том, что год назад он равнялся 16,2 ц/га, а на конец августа составлял 13,4 ц/га.

В Минсельхозе обратили особое внимание, что в 2017 году уборка урожая началась с опозданием — на две недели. Напомним, что и весенне-полевые в этом году были сдвинуты на этот же срок из-за затяжной весны. Погодные условия не позволили аграриям начать подготовку к посевной вовремя.

Как подчеркнул губернатор Юрий Берг в начале августа во время зонального совещания в восточном Оренбуржье, провести уборочные работы в регионе должны до 20 сентября. Кроме того, поставлена задача — собрать урожай не ниже уровня 2016 года (не менее 3 млн тонн).

Добавим, что в целом по стране уборка урожая идет с отставанием. Об этом сообщил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Пётр Чекмарев на селекторном совещании по вопросам уборки урожая сельскохозяйственных культур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2016 год отмечен как урожайный: валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 3133,9 тыс. тонн, или 145,3% к уровню 2015 года, семян подсолнечника — 662,5 тыс. тонн (125,4%). Удельный вес озимой и яровой пшеницы, озимой ржи, проса, сорго в структуре производства зерна в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился.

Стоит также отметить, что Оренбургская область является одним из основных поставщиков высококачественного зерна яровой твёрдой пшеницы в России, поскольку на её территории условия наиболее благоприятные для формирования урожая зерна твердой пшеницы с высоким качеством зерна, соответствующего требованиям макаронной и других видов пищевой промышленности. По данным Минсельхоза Оренбуржья, регион поставляет на российский рынок свыше 80% твердой пшеницы от произведенного зерна.

На территории области по сравнению с 2016 годом увеличились площади сева твердой пшеницы практически по всем муниципальным образованиям восточной зоны (+ 11,9 тыс. га). На сегодняшний день площадь сева яровой твердой пшеницы составляет 267,4 тыс. га.