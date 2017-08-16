Москва, 16 августа, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Процесс по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки, отложили до 1 сентября 2017 г. Такое решение, как передает РИА «Новости», принял Замоскворецкий суд Москвы.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«Суд отложил дело на 1 сентября», — сказала судья.

Таким образом, заседание суда по делу Улюкаева продлилось меньше часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 ноября 2016 года в Москве в офисе «Роснефти» был задержан глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей компании взятки в размере $2 млн.

После задержания министр был помещен под домашний арест. Затем президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Читайте также: Улюкаев заявил о провокации со стороны Сечина

Читайте также: Дело Улюкаева передано в Генпрокуратуру