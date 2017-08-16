Екатеринбург, 16 августа, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В Свердловской области перед судом предстанут двое владельцев собак, обвиняемые в причинении смерти по неосторожности малолетней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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В ходе расследования этого резонансного дела для установления вины подозреваемых были проведены судебная медицинская и несколько судебных молекулярно-генетических экспертиз, а также допрошено порядка 40 свидетелей по делу. Несмотря на это, обвиняемые в ходе расследования своей вины так и не признали.

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В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что уголовное дело направлено прокурором в Тавдинский районный суд для рассмотрения по существу. И если суд признает их вину, обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 5 февраля 2017 года в деревне Пальмино Таборинского района Свердловской области. В тот день после полудня четверо подростков обнаружили истерзанное собаками тело семилетней девочки возле местного Дома культуры. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и по горячим следам установили владельцев собак. По факту гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело.

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В ходе расследования было установлено, что смерть девочки наступила от укусов собак прямо на месте происшествия через непродолжительное время. При этом собаки без намордников и поводков были замечены неподалёку от места происшествия и впоследствии были отловлены и усыплены.

Отметим, что мать девочки в момент гибели находилась в роддоме, так как семья ждала пополнения, а известие о гибели дочери ей передали после родов. Тем не менее, по словам родителей потерпевшей, смерть ребёнка отрицательно сказалась на здоровье матери и новорождённого, и они обратились в суд с гражданским иском о возмещении морального ущерба. После известия о гибели ребёнка женщина потеряла сон и похудела, а владельцы собак повели себя по отношению к ней равнодушно и отказали в добровольной помощи.

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Отметим, что вскоре после инцидента прокуратура Свердловской области организовала проверку исполнения законодательства при организации отлова безнадзорных собак и кошек, а также содержании домашних животных.

Добавим, что в Екатеринбурге в 2017 году планируется отловить более шести тысяч бродячих собак, и на эти цели из бюджета выделено 32 млн рублей. Также, по данным мэрии, в 2016 году от укусов бродячих животных в городе пострадали около тысячи граждан.