Нижний Новгород, 16 августа, 2017, 11:05 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде за наличие рекламных надписей о продаже наркотических средств на стенах зданий ответят руководители управляющих компаний. Именно в отношении них возбуждаются административные дела.

Андрей Репин ИА REGNUM За наличие на зданиях и сооружениях рекламных надписей о продаже наркотических веществ отвечать будут коммунальщики

Коммунальщиков обвиняют в нарушении ст. 7.22. КоАП РФ («Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений»).

Так, в Канавинском районе Нижнего Новгорода были выявлены случаи «уличной рекламы» наркотических средств в общественных местах. На фасадах домов, расположенных в районе Московского вокзала, были обнаружены надписи с указанием конкретных наименований наркотических средств и контактных данных лиц, у которых их можно было приобрести.

В итоге прокуратурой было внесено представление в адрес директора управляющей компании, а также вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении.

Аналогичные нарушения выявлены и в других районах города, в связи с чем прокурорами внесено девять представлений об устранении нарушений федерального законодательства, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, «рекламные» объявления о продаже курительных смесей, так называемых солей и миксов, встречаются на стенах зданий, тротуарах и других конструкциях практически во всех районах Нижнего Новгорода.

В частности, такими надписями изобилует Нижневолжская набережная, где к объявлениям о продаже наркотических веществ добавлены сообщения о предоставлении имнтимных услуг.

Андрей Репин ИА REGNUM Еще одна нелегальная «реклама»

Представители компаний пытаются закрасить их, но эти надписи появляются вновь через короткое время. Эта ситуация продолжается уже много лет, и пока найти способ ограничить распространение подобной «рекламы» нижегородским правоохранителям не удается.