Абакан, 16 августа, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В Хакасии продолжается расследование уголовного дела в отношении мэра города Черногорска Василия Белоногова. И пока градоначальник находится под домашним арестом, в город наведался глава республики Виктор Зимин, заявивший, что ему «важно знать настроение черногорцев».

R-19.ru Визит главы Хакасии Виктора Зимина в город Черногорск

«У города непростой период. Сейчас важно поднять горожанам настроение, поддержать их. Приближается главный праздник Черногорска — День шахтера, и отметить его нужно вопреки всем трудностям с радостью», — заявил Зимин.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в ходе визита в Черногорск 15 августа глава Хакасии посетил центральный парк города угольщиков. Городская зона отдыха включает в себя четыре участка: спортивный, ландшафтный, аттракционы и семейный сектор. Последний сектор находится в стадии формирования. В планах — строительство бассейна, установка шезлонгов, создание комфортных условий для семейного отдыха. По словам главы Хакасии, «аква-зона должна стать изюминкой Черногорска». Он заверил, что республика окажет городу финансовую поддержку в реализации этого проекта.

Кроме того, Зимин поручил министерству культуры республики оказать Черногорску помощь с проведением Дня города 26 августа.

Также во время визита в Черногорск глава Хакасии проверил ход ремонтных работ на улице Юбилейной. Уточняется, что всего в 2017 году на ремонт дорожной сети в Черногорске из республиканского бюджета выделено 12 млн рублей. Зимин поручил на следующий год увеличить эту сумму вдвое.

Будучи в Черногорске, Зимин обратил внимание и на другие проблемы города, в частности, он затронул вопросы обеспечение водоснабжением 80 земельных участков, выданных многодетным семьям горадминистрацией. По словам министра строительства и ЖКХ Хакасии Валерия Келина, запуск водопровода запланирован пока на улице Знаменская. На первом этапе будет установлена сеть водоразборных колонок, в перспективе водоснабжение пообещали подвести к каждому дому. Этот проект поручено завершить в течение следующего года, чтобы водопроводная сеть появилась на всех улицах.

«Мне важно знать настроения черногорцев. Особенно сейчас, когда город в этом нуждается. Все республиканские власти встанут рядом, окажут поддержку, со всеми сложностями справимся вместе», — резюмировал Виктор Зимин.

Добавим, о визите Зимина сообщили также в администрации Черногорска. Правда, городские власти не стали расписывать подробности, а ограничились лишь коротким сообщением.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, глава Черногорска Василий Белоногов был задержан 4 августа. Вскоре его поместили под домашний арест.

По версии следствия, с октября 2016 по 27 июня 2017 года мэр организовал безвозмездное выполнение строительных и монтажных работ на авто-моечном комплексе, возведенном на земельном участке его супруги. Работы выполнялись муниципальным предприятием, учрежденным администрацией Черногорска, а также силами других коммерческих строительных организаций, что повлекло существенное нарушение их законных интересов.

Читайте также: «Есть претензии»: за что задержан мэр хакасского Черногорска

Градоначальнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления»).

Белоногов был избран главой Черногорска в январе 2010 года.