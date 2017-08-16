Ванино, Хабаровский край, 16 августа, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Билеты на паромы, курсирующие по маршруту Ванино — Холмск, теперь можно купить онлайн. Одновременно у пассажиров появилась возможность сразу купить билеты на теплоход «Игорь Фархутдинов», выполняющий рейсы на Курилы и в Петропавловск-Камчатский, транзитом из Ванино, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Паром Ванино — Холмск

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Раньше пассажиры, следующие с материка на Сахалин морем, через СПВ Ванино, могли купить билет только в кассе ванинского морвокзала. Это было крайне неудобно: продажа билетов начиналась в день отправления, прибывшие пассажиры билеты купить не успевали, вынуждены были останавливаться в гостинице, либо ночевать на морвокзале.

Теперь такие проблемы в прошлом: на сайте Федеральной системы автобусных касс билет можно купить в любое время, распечатать или показать при входе на паром на экране смартфона.

Создатель удобной системы, компания «Р-Групп» планирует уже в ближайшее время подключить онлайн-продажу автомобильных мест на паромы на линии Ванино — Холмск. Речь идет как о легковых, так и о грузовых автомобилях, которые сейчас необходимо регистрировать для морского путешествия отдельно, в компании «Дальтрансусервис».

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Как сообщало ИА REGNUM, транспортное сообщение между материковым портом Ванино и Сахалином в последние годы сопряжено с определенными трудностями. Это и нехватка паромов — некогда их было десять и новых, сейчас два и старые, и отсутствие специальной парковки для большегрузных автомобилей, следующих через Ванино на Сахалин. Ежегодно на вокзале в Ванино скапливались сотни пассажиров, в 2015 году людей пришлось вывозить на остров с помощью большого десантного корабля.