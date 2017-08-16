Донецк, 16 августа, 2017, 10:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 15 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии шесть раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 56 раз, сообщают 16 августа СМИ народных республик.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили шесть раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Сокольники, Калиново, Калиновка, Нижнее Лозовое.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, подствольные гранатометы ГП-25, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 56 раз. Под огнем оказались 23 населенных пункта.

Снарядами украинской артиллерии был разрушен один дом и повреждены два здания в поселке Трудовские. Также подразделения ВСУ обстрелами повредили линии электропередач, без электроэнергии остались села Коминтерново, Заиченко, Новая Таврия, Ленинское и Дзержинское.

Помимо этого, вечером 15 августа украинские войска предприняли попытку прорыва вглубь позиций ополченцев, однако одна из диверсионно-разведывательных групп наткнулась на минное поле, после чего ополченцы открыли огонь по украинским силовикам. В итоге попытка прорыва была сорвана войсками республик, шесть солдат ВСУ погибли.

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По данным Украины, трое солдат ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 33 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Красногоровки, Павлополя.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Крымского, Троицкого, Новоалександровки, Новозвановки.

Напомним, в Донбассе уже три года длится гражданская война. Несмотря на все попытки республик мирно урегулировать конфликт, войска Киева продолжают наступать на позиции ополченцев, уничтожая инфраструктуру, дома и убивая мирных жителей.