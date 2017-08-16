Москва, 16 августа, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Сведения о нестабильном положении четырех российских банков, приведенные в клиентской рассылке «Альфа капитала», не соответствуют действительности и представляют собой лишь частное мнение менеджера компании. Об этом заявили представители Альфа-банка, пишут 16 августа «Ведомости».

(сс) Lite Альфабанк

В пресс-службе Альфа-банка пояснили, что работа с кредитными организациями «Открытие», «Бин», «Промсвязьбанк» и МКБ идет в обычном режиме. Достоверных данных о каких-либо трудностях у этих банков Альфа-банк не имеет.

Напомним, клиенты четырех банков, входящих в топ-15 России, получили рассылку «Альфа капитала», в которой их предупредили о возможных трудностях. В письме говорилось, что компания получает все больше «публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков».

В «Альфа капитале» добавили, что ситуация вокруг указанных банков может окончательно решиться до конца года. Клиентам банков посоветовали «дистанцироваться от риска» и выбрать для размещения активов другие организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ готовит запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для проверки информации «Альфа капитала», сообщившего о «проблемах» в финансовой корпорации «Открытие», Бинбанка, Московском кредитном банке и Промсвязьбанке. В ЦБ подчеркнули, что не приветствуют распространение «такого рода аналитики», которая может влиять на конкуренцию в банковском секторе.

«Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», — отметили в ЦБ РФ.