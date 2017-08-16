США, 16 августа, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Основанная в 2012 году Полом Де Лораном, являющимся племянником Джона Де Лорана (создатель DMC-12), компания DeLorean работает над созданием аэромобиля, об этом 15 августа сообщил портал Geek.

Deloreanaerospace.com DeLorean Aerospace DR-7

Пол Де Лоран решил продолжить семейную традицию и приступил к созданию летающей машины DR-7. Это больше самолет, чем автомобиль, его кузов создан из композитных материалов, крылья сделаны складывающимися.

Предполагается, что автомобиль будет иметь функцию вертикального взлета, в воздух его будут поднимать два ротора, которые уже в полете будут менять свою ориентацию.

Силовая установка аэромобиля будет гибридной, компания заявляет, что планер будет легковесным в полете и будет демонстрировать стабильное поведение.

Длина машины — 5,9 м, размах крыла в разложенном состоянии — 5,6 метров, в сложенном — 2,2 м, его размеры позволят ему разместиться в типичном гараже. Дальность полета аэромобиля —190 км, максимальная скорость — 386 км/ч.

Deloreanaerospace.com DeLorean Aerospace DR-7

«DR-7 вне конкуренции не только благодаря своим характеристикам, но и низкой механической сложности», — говорится в пресс-релизе DeLorean.

Напомним, спортивный автомобиль DMC-12 с дверями типа «крыло чайки» был единственной моделью, которую выпустила компания DeLorean Motor. Этот автомобиль считался культовым в 80-е годы.

Большую известность машина получила после того, как попала в цикл фильмов «Назад в будущее». Всего было произведено 9 тыс. экземпляров автомобиля. На сегодняшний момент в мире осталось около 6,5 тыс. этих авто.