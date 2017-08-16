Москва, 16 августа, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, подозреваемый в получении крупной взятки, обвинил главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в провокации. Об этом, как передает «Говорит Москва», заявил сам Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда Москвы.

Kremlin.ru Игорь Иванович Сечин

«Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях», — заявил экс-министр экономического развития РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 ноября 2016 года глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» в Москве. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн.

Позднее президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Читайте также: Улюкаев останется под домашним арестом на полгода — решение суда

Читайте также: СМИ: Сечин выступит свидетелем по делу Улюкаева