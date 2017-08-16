Владивосток, 16 августа, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Лишь 26% дальневосточников в возрасте от 21 до 35 лет готовы к созданию семьи и продолжению рода, 47% — не хотят ни семьи, ни детей. Благоприятные условия для естественного демографического роста могут возникнуть только в тех дальневосточных регионах, в которых местное население готово оставаться и продолжать свой род. Там, где наблюдается высокая трудовая и образовательная миграция, реального улучшения демографической ситуации в ближайшие годы ожидать не стоит, считает политолог, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев. Эксперт отметил, что динамика сокращения населения по-прежнему наблюдается почти во всех субъектах Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ЦСИ «Черный куб» подвел итоги социологического исследования среди 9,5 тыс. молодых людей, проживающих на Дальнем Востоке, в возрасте от 21 до 35 лет. Все они не состоят в браке и не имеют детей.

Увеличение численности населения, в том числе и на Дальнем Востоке, является стратегической задачей в условиях развития региона, приоритет которого был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2013 году. Между тем в ДФО за первый квартал 2017 года естественная убыль населения составила 1,5 тыс. человек.

При этом Минвостокразвития в апреле отрапортовало, что в семи регионах Дальнего Востока — Хабаровский и Камчатский края, ЕАО, Сахалинская и Амурская области, Якутия, Чукотка — зафиксирован уровень рождаемости, превышающий среднероссийский.

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Как показали результаты социсследования, только 26% респондентов готовы создать семью и иметь детей. Не против скрепить брачный союз еще 27% опрошенных, но при этом детей потенциальные молодожены не хотят. А вот 47% молодых людей не хотят ни семьи собственной, ни детей.

«Наиболее неблагоприятными регионами Дальнего Востока с точки зрения планируемой рождаемости среди населения в возрасте до 35 лет являются Хабаровский край, Магаданская область, Камчатка, Чукотка и Приморье. Здесь нами зафиксирован наиболее высокий уровень нежелания опрошенных заводить семью и детей. Радует, что хоть на Сахалине и в Якутии (45% и 39%) молодые люди сказали, что они планируют завести семью и детей. В Якутии только треть опрошенного населения негативно относится к созданию семьи, в ЕАО и Амурской области этот показатель еще ниже — 32%», — пояснил директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев.

Эксперт назвал ряд закономерностей, раскрывающий, почему такой большой процент дальневосточников не желает создавать «ячейку общества».

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Во-первых, высокий уровень нежелания наблюдается в регионах, в которых высока доля приезжего населения. Это крупные города Приморского и Хабаровского краев с населением более 100 тысяч человек.

Во-вторых, высокий уровень нежелания молодежи заводить семью и детей наблюдается в районах Крайнего Севера на северо-востоке ДФО. Как отмечают эксперты «Чёрного куба», на Чукотке, Камчатке и в Магадане, кроме фактора большого количества приезжей трудоспособной молодежи, влияет и высокая стоимость жизни в регионах.

«Подавляющее большинство опрошенных, которые не хотят заводить семью и детей, приехали в регионы из других частей страны и Дальнего Востока, — отметил Юрий Коломейцев. — Например, среди приморских респондентов была высока доля тех, кто приехал сюда из Хабаровского края, а также Благовещенска, Москвы и Санкт-Петербурга. Что касается регионов, где молодые стремятся к созданию семьи (Сахалинская область и Якутия), то в них в значительной степени на уровень приверженности к традиционным семейным ценностям играет высокий уровень регионализации. Прежде всего, она берет начало в национальной культуре якутян и в факторе географической обособленности Сахалина и Курил от материка».

«Обобщив результаты, можно сделать вывод, что благоприятные условия для естественного роста демографии могут возникнуть только в тех дальневосточных регионах, в которых местное население готово оставаться и продолжать свой род. В субъектах с высокой трудовой и образовательной миграцией реального улучшения демографической ситуации в ближайшие годы, скорее всего, ожидать не стоит», — резюмировал директор ЦСИ.

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Молодая девушка Анастасия, 25 лет, живущая во Владивостоке, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пояснила, почему не стремится к созданию семьи:

«На данный момент я вижу несколько иные цели, в частности личностный рост. Разумеется, мне бы хотелось, чтобы рядом был человек, вместе с которым мы могли бы развиваться, путешествовать, строить планы на будущее. О детях пока нет и мыслей — я как минимум проживаю в съёмном жилье, на оплату которого уходит весомая часть моей не такой уж и высокой зарплаты. Кроме того, на фоне отсутствия какой-либо «материальной» базы я пока не чувствую себя и морально готовой к детям».

Выводы «Черного куба» подтверждают динамику сокращения населения. Так, по данным службы госстатистики по Приморскому краю, население региона по-прежнему продолжает убывать, более того, говорить о динамике снижения темпов сокращения приморского населения пока не приходится: численность населения Приморья ежегодно сокращается на несколько тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках прямой линии Владимир Путин отметил спад численности женщин репродуктивного возраста:

«Меньше становится людей, которые могут рожать. Нам нужно, безусловно, что-то сделать, чтобы мы не попали в ещё большую яму».

Президент также уточнил, что отдельно нужна поддержка молодых семей, чтобы простимулировать рождение первого ребёнка, и поддержка взрослых мам, за 30, на рождение второго и третьего ребёнка.

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На Сахалине, где молодежь не против семьи и детей, социальное положение ухудшилось настолько, что правительство вынуждено принимать экстренные меры: если в 2016 году малоимущие семьи с детьми могли при поддержке областного бюджета покупать дешевые продукты питания, то в 2017-м региональные власти вынуждены обеспечивать 17 тыс. семей бесплатной едой один раз в три месяца.

47% всех денежных доходов жителей Сахалина сосредоточены в руках 20% населения. Остальные живут за чертой бедности. 1,4% имеют доход менее 7 тыс. рублей. Доходы сахалинских малоимущих меньше доходов богачей в 16 раз. По данным Сахалинстата, количество бедняков в регионе в 2017 году по сравнению с 2016-м уменьшилось на 2,1 тыс. Однако, эксперты считают, что они не улучшили свое материальное положение, а попросту уехали в другие регионы в поисках лучшей жизни.