Frankfurter Rundschau: Санкции – одинаково привычное и бесполезное дело
Берлин, 16 августа, 2017, 10:33 — ИА Регнум. «Словесная перестрелка между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном уже обеспечила обвал курсов акций на биржах, — отмечает корреспондент немецкой Frankfurter Rundschau Штефан Кауфман. — США пытаются бороться против КНДР испытанным способом — задействуя санкции. Метод не раз проверенный и многократно подтвердивший свою неуспешность. В очередной раз это можно увидеть на примере России и Ирана. Теперь Трамп решил задавить санкциями Венесуэлу, что, очевидно, тоже не закончится сдачей Мадуро на милость победителя».
Журналист приводит данные из статьи американского экономиста Гэри Хафбауэра, насчитавшего за период с 1914 по 2009 гг. 200 случаев применения санкций. Лишь в 13 случаях лица и страны, против которых они применялись, согласились сменить курс на требуемый инициаторами введения ограничений. Из успешных экспериментов корреспондент выделяет предоставление Нидерландами независимости Индонезии, в начале 60-х годов прошлого века — свержение правительства Цейлона, национализировавшего американские компании, действовавшие на территории страны. В 1970-х с помощью экономического давления удалось заставить Южную Корею и Тайвань отказаться от разработки ядерного оружия, а в 1980-х санкции поспособствовали падению режима апартеида в Южной Африке.
«Малоэффективность санкций состоит в том, что вводятся они против высокопоставленных лиц, а страдают от режима ограничений бедные слои населения, к «неправильной» политике отношения не имеющие, — рассуждает автор. — В 1990-е годы в Ираке от голода умерло 880 тысяч детей за пять санкционных лет».
«Часто влиятельные люди в странах, против которых вводятся лимиты, даже выигрывают от этого. Северную Корею с разной степенью успешности прессуют уже около 70 лет, с момента Корейской войны (1950—1953 гг.). 40% населения страны недоедает, 70% — получают продовольственную помощь. А династия Кимов властвует все эти десятилетия без перспектив смещения и продолжает реализовывать свою ракетно-ядерную программу. Кажется, американцев ничему не научил более чем пятидесятилетний опыт блокады Кубы, с помощью чего удалось стране причинить кое-какой ущерб, но режим свергнуть не получилось», — подчеркивает Кауфман.
В последнее время, обращает внимание журналист, «Штаты перешли на так называемые умные санкции, направленные против конкретных персон. Однако эффективность этого вида экономической борьбы тоже сомнительна: американцы заморозили активы семьи Асадов еще в 2004 году, то есть до начала гражданской войны. Нельзя сказать, что это принесло США успех».
«Трехлетние санкции против России тоже не оказались эффективными: да, российская экономика почти три года находилась в состоянии рецессии, однако не потому, что Москва осталась без западных технологий и инвестиций, а в силу крутого падения цен на нефть. В 2017 году российская экономика добьется роста не менее чем на 1,4%, считает МВФ. Штаты могли бы попытаться ввести персональные ограничения против Владимира Путина и лиц из его ближнего круга, но в Вашингтоне понимают, что позиций главы Кремля и его друзей поколебать не удастся», — резюмирует немецкий журналист.
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