Берлин, 16 августа, 2017, 10:33 — ИА Регнум. «Словесная перестрелка между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном уже обеспечила обвал курсов акций на биржах, — отмечает корреспондент немецкой Frankfurter Rundschau Штефан Кауфман. — США пытаются бороться против КНДР испытанным способом — задействуя санкции. Метод не раз проверенный и многократно подтвердивший свою неуспешность. В очередной раз это можно увидеть на примере России и Ирана. Теперь Трамп решил задавить санкциями Венесуэлу, что, очевидно, тоже не закончится сдачей Мадуро на милость победителя».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Журналист приводит данные из статьи американского экономиста Гэри Хафбауэра, насчитавшего за период с 1914 по 2009 гг. 200 случаев применения санкций. Лишь в 13 случаях лица и страны, против которых они применялись, согласились сменить курс на требуемый инициаторами введения ограничений. Из успешных экспериментов корреспондент выделяет предоставление Нидерландами независимости Индонезии, в начале 60-х годов прошлого века — свержение правительства Цейлона, национализировавшего американские компании, действовавшие на территории страны. В 1970-х с помощью экономического давления удалось заставить Южную Корею и Тайвань отказаться от разработки ядерного оружия, а в 1980-х санкции поспособствовали падению режима апартеида в Южной Африке.

«Малоэффективность санкций состоит в том, что вводятся они против высокопоставленных лиц, а страдают от режима ограничений бедные слои населения, к «неправильной» политике отношения не имеющие, — рассуждает автор. — В 1990-е годы в Ираке от голода умерло 880 тысяч детей за пять санкционных лет».

«Часто влиятельные люди в странах, против которых вводятся лимиты, даже выигрывают от этого. Северную Корею с разной степенью успешности прессуют уже около 70 лет, с момента Корейской войны (1950—1953 гг.). 40% населения страны недоедает, 70% — получают продовольственную помощь. А династия Кимов властвует все эти десятилетия без перспектив смещения и продолжает реализовывать свою ракетно-ядерную программу. Кажется, американцев ничему не научил более чем пятидесятилетний опыт блокады Кубы, с помощью чего удалось стране причинить кое-какой ущерб, но режим свергнуть не получилось», — подчеркивает Кауфман.

В последнее время, обращает внимание журналист, «Штаты перешли на так называемые умные санкции, направленные против конкретных персон. Однако эффективность этого вида экономической борьбы тоже сомнительна: американцы заморозили активы семьи Асадов еще в 2004 году, то есть до начала гражданской войны. Нельзя сказать, что это принесло США успех».

«Трехлетние санкции против России тоже не оказались эффективными: да, российская экономика почти три года находилась в состоянии рецессии, однако не потому, что Москва осталась без западных технологий и инвестиций, а в силу крутого падения цен на нефть. В 2017 году российская экономика добьется роста не менее чем на 1,4%, считает МВФ. Штаты могли бы попытаться ввести персональные ограничения против Владимира Путина и лиц из его ближнего круга, но в Вашингтоне понимают, что позиций главы Кремля и его друзей поколебать не удастся», — резюмирует немецкий журналист.

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