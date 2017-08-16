Ярославль, 16 августа, 2017, 10:27 — ИА Регнум. В Ярославле будет реконструировано запасное поле стадиона «Шинник», чтобы футбольная команда могла проводить домашние матчи во время реконструкции основного стадиона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сейчас из-за подготовки поля к ЧМ по футболу команда играет в Костромской области на стадионе «Спартак» в Караваево.

Shinnik.com Запасное поле стадиона «Шинник»

На сайте госзакупок объявлен электронный конкурс на «Выполнение работ по капитальному ремонту запасного футбольного поля стадиона «Шинник» начальной стоимостью 14,4 млн рублей. Конкурс завершится в начале сентября, срок выполнения работ — 90 дней со дня заключения контракта, то есть до января 2018 года. В «Дирекции спортивных сооружений» Ярославля корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что планируется завершить работы раньше этого срока — в октябре 2017-го.

Запасное поле стадиона «Шинник» будет с искусственным покрытием, трибунами на 3 тысячи мест и освещением. Оно должно соответствовать требованиям проведения Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ.

Деньги на реконструкцию поля выделит бюджет Ярославской области.