Лондон, 16 августа, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Власти Великобритании намерены сохранить прозрачную границу с Ирландией после завершения процедуры Brexit. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на планы правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

«Правительство подчеркивает, что хочет избежать «любой физической пограничной инфраструктуры» между Ирландией и Северной Ирландией в рамках плана новых таможенных договоренностей с ЕС», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором большинство жителей страны высказались за выход королевства из ЕС.

29 марта 2017 года была официально запущена процедура выхода Великобритании из ЕС. Ожидается, что страна покинет ЕС к марту 2019 года.

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