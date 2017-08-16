Киев, 16 августа, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Мировой рекорд побил советский и украинский летчик-испытатель 1 класса Сергей Тарасюк, пролетев на самолете АН-2−100 на максимальной скорости в 255 км/ч от Польши до Запорожья, сообщает 16 августа «Лига.Новости».

Vpk.name Ан-2-100

Согласно сообщению, подготовка к рекорду началась неделей ранее, когда летчик вместе со своей командой вылетел из Киева во Львов. Маршрут полета был следующий: Киев — Львов — Польша — Винница — Запорожье.

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Тарасюк с командой за время полета дважды побил мировой рекорд, пролетев два раза (от Польши до Винницы и от Винницы до Запорожья) расстояние более 400 км на максимальной для «кукурзника» скорости.

Напомним, Сергей Тарасюк является опытным пилотом, специализирующийся на самолетах АН. Был награжден орденом Дружбы в России за испытание АН-3 при низких температурах в Сибири. Общий налет Тарасюка составляет более 13 тыс. часов.

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