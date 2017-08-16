Санта-Клара, США, 16 августа, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Чиновники сообщили, что актер Джон Херд, сыгравший в фильмах «Один дома» роль отца семейства, умер от остановки сердца, об этом 16 августа сообщил Time.

Цитата: х/ф «Один дома», реж. Крис Коламбус, США, 1990г Джон Херд в роли отца семейства

Коронер округа Санта-Клара (штата Калифорния, США) заявил, что 71-летний актер умер от атеросклеротической и гипертонической болезни сердца.

Напомним, актер был найден мертвым в номере гостиницы города Пало-Алто (город в округе Санта-Клара) 21 июля 2017 года.

Известно, что Херд в то время восстанавливался после операции на спине, которую ему сделали в медицинском центре Университета Стэнфорда. В отчете коронера говорится, что последствия этой операции не являются причиной смерти актера.

Напомним, многие зрители знают Джона Херда по его роли в фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», он сыграл в этих лентах роль Питера Маккаллистера, отца большого семейства.

Также Херд исполнил роль коррумпированного полицейского в сериале «Клан Сопрано». Он был женат три раза, одной из его супруг была актриса Марго Киддер. У актера было трое детей.