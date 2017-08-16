Екатеринбург, 16 августа, 2017, 10:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в ходе расследования уголовного дела о хищении средств пайщиков кооператива «Бухта Квинс» местной жительнице предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Расследованием этого резонансного дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«По версии следствия, в период с декабря 2010 по декабрь 2012 годов обвиняемая и двое других лиц, действуя по предварительному сговору, совершили путём злоупотребления доверием пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» хищение денежных средств в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

На данный момент речь идёт о 60 потерпевших, которым был причинён ущерб на сумму порядка 50 млн рублей. При этом не исключена вероятность, что в ближайшее время будут предъявлены обвинения ещё двум фигурантам по данному делу. Один из них является известным в Екатеринбурге и России бардом и художественным руководителем Уральского государственного театра эстрада, а также его бизнес-партнёру, бывшему заместителю министра экономики Свердловской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство «Бухты Квинс» началось ещё в 2008 году, а сдача объектов планировалась на 2012 год. Однако в 2011 году работы были заморожены из-за отсутствия финансирования. Тогда начались активные протесты пайщиков кооператива, которые внесли средства, но остались без денег и жилья. В итоге после проверок в 2015 году полицией было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и изначально речь шла о 150 млн рублей.

Долгое время дело оставалось бесфигурантным, и обвинения были предъявлены в конце 2016 года. Но уже в начале 2017 года дело было передано в региональное следственное управление. По мнению обманутых пайщиков всё это привело к затягиванию расследования и они намерены продолжить акции протеста. В частности, сегодня, 16 августа они выйдут на массовый пикет в Екатеринбурге на Площади Труда, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.

Тем не менее, уже в 2017 году художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады нашёл новых инвесторов и, по сути, завершил строительство «Бухты Квинс». На данный момент жильё в долгострое находится в стадии сдачи в эксплуатацию. Более того, в начале 2017 года уральский бард организовал выкуп паёв и несколько человек продали свои доли. Тем не менее, конфликт продолжился: пайщики настаивают на привлечении к ответственности всех фигурантов уголовного дела, а подозреваемые в хищении настаивают на своей невиновности.

Напомним, что ранее коллектив Уральского государственного театра эстрады, заступился за своего худрука и обратился с письмом президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в непредвзятом расследовании уголовного дела о долгострое «Бухта Квинс».