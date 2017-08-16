Казань, 16 августа, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии 24 августа рассмотрит иск с требованием банкротства ООО «Новая нефтехимия», являющегося владельцем 100% доли в ПАО «Тимер Банк». Примечательно, что 20 августа истекает срок временного управления «Тимер банком» со стороны госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Оно было установлено с 20 февраля 2017 года на шесть месяцев «для предупреждения банкротства», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Timerbank.ru ПАО «Тимер Банк»

Иск был подан 13 июля 2017 года ООО «ПК «КамПолиБэг» из Елабуги. В качестве финансовых претензий заявлена сумма 411 тыс. рублей.

До подачи банкротного иска тот же истец взыскал с ответчика долг по договору денежного займа — 400 тыс. рублей и 11 тысяч рублей госпошлины. Решение суда было вынесено в марте 2017 года. В начале августа конкурсный управляющий «Татфондбанка» подал ходатайство о процессуальном правопреемстве по данному иску. Рассмотрение просьбы назначено на 5 сентября.

В базе суда это не единственные финансовые претензии к компании. Так, конкурсный управляющий ООО «Время» пытается взыскать с ООО «Новая нефтехимия» 22,15 млн рублей. Рассмотрение назначено на 27 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Новая нефтехимия» участвует в качестве соответчика и в миллиардном споре ЦБ РФ, ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ЦБ РФ подал иск 20 февраля 2017 года. В нём он потребовал признать недействительным соглашение о переводе долга и перемене лица в обязательстве от 18 июля 2016 года. Также истец настаивал на применении последствий недействительности сделки. По ней ООО «Новая нефтехимия» приняла на себя обязательства ПАО «Нижнекамскнефтехима» по выплате кредита «Татфондбанку».

5 июля также стало известно, что «Татфондбанк» намерен подать иск о банкротстве ООО «Новая нефтехимия». Последнее является аффилированным лицом «Татфондбанка» с долей участия 17,36%, а также через другую компанию связано с экс-председателем правления банка, обвиняемым в мошенничестве и находящимся в СИЗО.

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Перевести 1,8 млрд рублей долга по кредитному договору ПАО «Нижнекамскнефтехим» не удалось. Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск ЦБ РФ к ПАО «Татфондбанк», нефтехимикам и ООО «Новая нефтехимия» и признал соглашение о переводе долга недействительным. Решение на данный момент обжалуется.

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Напомним, весной 2014 года стало известно о том, что «Татфондбанк» станет санатором «Тимер Банка» — он выкупил акции кредитной организации и стал его владельцем. Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдется в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ под 0,51% годовых на 10 лет, а 3 млрд рублей планировал направить «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации «в связи с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платёжных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк». 20 декабря кредитная организация временно ограничила выдачу вкладов. В феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессингового партнера. 20 февраля Банк России для предупреждения банкротства назначил временную администрацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в «Тимер Банк».

Отметим, за время нахождения под «крылом» АСВ было закрыто несколько офисов банка по Татарии. С 7 августа прекратил работу дополнительный офис в Казани.

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