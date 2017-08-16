Екатеринбург, 16 августа, 2017, 11:00 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе поддерживают обязательное экологическое страхование. Об ускорении принятия ФЗ «Об обязательном экологическом страховании» и «Об экологическом аудите и экологической аудиторской деятельности» заявили в марте 2017 года в Екатеринбурге на конгрессе «Промышленная экология регионов», а также в июне на встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина с представителями парламентских партий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nurpolicy.kz Обязательное экологическое страхование

Напомним, на данный момент готов проект закона об обязательном экологическом страховании (ОЭС). Но документ обсуждается с 2011 года и до сих пор требует серьёзной доработки. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM эксперт экологического направления Открытого правительства РФ Сергей Завьялов.

Действующего на сегодня Федерального закона № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» явно недостаточно, полагают эксперты. И статьи принятого в 2010 году этого нормативного документа имеют ряд проблем, считает ведущий юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов.

«Основная проблема — это наличие ограничений для входа на этот рынок услуг, а именно в статье 24 Федерального закона № 225-ФЗ, указанно, что соискатель лицензии на обязательное страхование опасных объектов должен иметь стаж добровольного страхования опасных объектов не менее двух лет и быть членом профессионального объединения страховщиков ответственности (НССО). Два этих условия фактически указывают на одно условие, а именно к членству в Национальном союзе страховщиков ответственности, который при приеме в члены проводит проверку о наличии стажа. В итоге получается, что крупнейшие страховщики решают кого допустить, а кого нет на рынок услуг. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Кашеваров полагает это неправомерным, поскольку страхование опасных производственных объектов является новым сектором рынка, в котором можно работать. Добровольное и обязательное — это два разных вида страхования, и нельзя оценивать вход на один рынок по другому рынку, который с ним несопоставим», — поясняет юрист Алексей Тарасов.

По мнению ведущего юриста Европейской юридической службы, немаловажно, что на сегодняшний день нет правового урегулирования возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Именно крупные аварии опасных производственных объектов наносят серьезный экологический вред.

«Также можно отметить, что при перерегистрации опасного производственного объекта снижается его класс, а следовательно и снижается страховой тариф в ущерб потенциальным последствиям. Дело в наличии пробелов законодательства, которые позволяют на законном основании не проводить модернизацию, а просто снизить класс опасного производственного объекта для цели снижения стоимости полиса», — отмечает Алексей Тарасов.

Ещё существует проблема в страховании бесхозных опасных производственных объектов, акцентирует внимание эксперт. За них отвечают муниципалитеты, на чьей территории они расположены.

«Общей проблемой как страховщиков, так и страхователей является обязанность иметь отдельный договор обязательного страхования на каждый опасный объект по отдельности, а следовательно и разные пакеты документов. В то время как при добровольном страховании возможно иметь один договор на несколько или на целый комплекс объектов», — резюмирует эксперт.

При дальнейшей доработке ФЗ №255-ФЗ, исходя из практики, в плюсе могут остаться все, в том числе физические лица, которые будут защищены от аварий на опасных производственных объектах.

Кстати, не только сам законопроект об обязательном экологическом страховании вызывает вопросы. Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов отмечает, что сложности внедрения ОЭС, о котором говорят годами, на сегодня — это «законодательство, не стимулирующее страхование ответственности». Действительно, совсем недавно с экспертами ИА REGNUM мы обсуждали необходимую либерализацию обязательного страхования гражданской автоответственности для спасения страховых компаний от выплат по ОСАГО.

«Отсутствие консенсуса по справедливой оценке ущерба, неразвитость института оценки морального вреда, сложности с оценкой материального ущерба, низкая социализация страховых отношений в обществе и бизнесе — вот что сводит на нет любое обязательное страхование», — считает Александр Цыганов.