Вашингтон, 16 августа, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Глава федерации профсоюзов AFL-CIO Ричард Трамка заявил, что покидает совет при президенте США, сообщает 16 августа Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд

Причиной, подтолкнувшей к такому решению, стали слова президента США Дональда Трампа о событиях в городе Шарлотсвилль.

«Мы не можем присутствовать в совете с президентом, допускающим нетерпимость и внутренний терроризм. Мы должны уйти в отставку от имени всех трудящихся», — заявил Трампка.

Ранее 15 августа Дональд Трамп, говоря о событиях в Шарлотсвилле обвинил в беспорядках обе стороны конфликта.

«Расизм — это зло, а те, кто совершают насилие во имя расизма, являются преступниками и головорезами, включая Ку-клукс-клан, неонацистов, белый супрематизм и другие группы, разжигающие ненависть. Они не совместимы с тем, чем дорожат американцы», — подчеркнул Трамп.

Напомним, в США вспыхнули беспорядки на фоне обострения исторической памяти, связанной с проблематизацией событий гражданской войны. В городе Шарлотсвилль власти решили снести памятник генералу-южанину Роберту Ли, что вызвало столкновения между сторонниками северян и конфедератов.