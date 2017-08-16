Рыбинск, Ярославская область, 16 августа, 2017, 09:53 — ИА Регнум. 15 августа Ярославский областной суд вынес окончательное решение в вопросе о правомочности включения в состав платы за содержание жилья расходов на восстановление асфальтового покрытия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города Рыбинск.

Http://rybinsk.ru Суд встал на сторону городской администрации Рыбинска

С жителей берут 40 копеек с квадратного метра жилого помещения за ямочный ремонт во дворах. Напомним, эта мера была введена постановлением администрации городского округа город Рыбинск в конце прошлого года. После этого с иском в суд вышла городская прокуратура города Рыбинска по многочисленным обращениям и жалобам граждан.

Суд поддержал правовые основания включения данной платы, пояснила начальник юридического отдела администрации Елена Ветрова. По ее словам, к общему имуществу многоквартирного дома относится и земельный участок, который находится непосредственно под этим домом, со всеми элементами благоустройства. В границах этого земельного участка могут находиться тротуары, дороги, детские городки. Согласно действующему законодательству, все это определяется как общедомовое имущество, и за его содержание в безопасном для пользования состоянии отвечают собственники. Они же несут затраты на поддержание асфальтового покрытия дворовой территории в надлежащем состоянии.

Таким образом, областной суд поддержал позицию администрации города Рыбинска, согласно которой ямочный ремонт на придомовых территориях должен осуществляться за счет средств, предусмотренных по статье «содержание жилого помещения» и выполняться по мере необходимости управляющими компаниями.