В Вяземском из кранов течет жидкость цвета крови
Вяземский, Хабаровский край, 16 августа, 2017, 10:00 — ИА Регнум. В домах одного из микрорайонов города Вяземский в Хабаровском крае уже несколько лет из кранов течет жидкость красного цвета. По заключению экспертов, вода для употребления людьми не пригодна, но местные чиновники считают иначе, передает корреспондент ИА REGNUM.
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В местном детском саду, для того, чтобы хоть как-то привести водопроводную воду в соответствие нормам, установили многоступенчатую систему фильтров. Но ничего не помогает: жидкость из кранов льется красная, да к тому же маслянистая. О том, чтобы готовить из нее пищу, и речи быть не может. Сотрудники используют воду для мытья полов и посуды, но посуда после такого «мытья» остается жирной. Директору детсада приходится платить штрафы за то, что она не обеспечила детей качественной водой.
Воду в Вяземском обследовали эксперты и выяснили, что предельно допустимое количество железа в ней превышено в 18 раз, а марганца — в 2 раза.
Для того, чтобы не отравиться, люди вынуждены ездить за чистой водой за несколько километров. Но далеко не всем это под силу.
«У меня ребенок — инвалид III группы. На велосипеде, что ли, ехать за водой?! Или прикажут воду в магазине покупать?! У меня пенсия 7400 рублей, вот что мне делать?», — пожаловалась жительница Вяземского Валентина Олейникова в программе «Вести Хабаровск».
Вода в кранах жителей Вяземского мало того, что странного, пугающего цвета. Она обладает еще и неприятным специфическим запахом, стоит набрать такую воду в какую-нибудь емкость, на поверхности сразу появляется радужная пленка.
Главный источник водных проблем Вяземского — водонапорная башня. Десятилетиями она работала без нареканий. Однако со временем состарилась и не справляется с водоснабжением города. Местные власти не так давно установили на башне новые фильтры — не помогло.
До 2008 года город снабжал водой кирпичный завод. Когда он закрылся, скважины, находящиеся не в лучшем состоянии, на баланс принял город. Муниципалитет заменил 80% сетей, а в прошлом году запустил станцию очистки. Вода сейчас накапливается в ёмкости и только после этого поступает в дома. По словам местных властей, эту схему нарушают сами жители.
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«Жители частного сектора несанкционированно забирают воду на хозяйственные нужды: на полив огородов, животным. Запаса воды недостаточно», — заявил заместитель главы городского поселения Вяземский Сергей Хотинец.
Однако жители Вяземского хотят пользоваться нормальной питьевой водой, причем, в том количестве, в каком это необходимо и для питья, и для приготовления пищи, и для полива огородов, и для хозяйственных нужд. Вода в их кранах по-прежнему грязная. И вяземцы пишут жалобы — в прокуратуру и правительство Хабаровского края.
Как сообщало ИА REGNUM, проблема обеспечения населения чистой питьевой водой — одна из самых серьезных для Хабаровского края. Громкие уголовные дела в отношении руководства хабаровского «Водоканала», затянувшееся строительство водозабора только усугубили многолетнюю проблему.
На Сахалине также существует многолетняя проблема обеспечения населения качественной питьевой водой. Так, в Холмске впервые с советских времен только собираются избавить население от сеансовой подачи воды в дома. В Поронайске мэрия в суде отстаивает право жителей на чистую воду — из-за ошибки проектировщиков долгожданная модернизация водовода только добавила проблем: из кранов поронайцев теперь вместо воды течет грязь.