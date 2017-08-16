Пермь, 16 августа, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Руководители ветеранских организаций, ветераны боевых действий и организаторы системы военно-патриотического воспитания подписали открытое обращение в адрес врио губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Belyrus Николай Лобанов

Время требует определенности

Открытое письмо Временно исполняющему обязанности губернатора Пермского края Максиму Геннадьевичу Решетникову

Уважаемый Максим Геннадьевич!

Мы обращаемся к Вам публично, поскольку просьба о приватной беседе с Вами была проигнорирована Вашим секретариатом.

Мы обращаемся к Вам как к человеку, на которого наши земляки возлагают большие надежды. Для этого есть основания: во-первых, Ваши политические и общественные позиции сформированы не в смутную эпоху «девяностых», как у большинства действующих пермских политиков, во-вторых, Вы — пермяк, в-третьих, доверие Вам оказал президент России — один из немногих наших чиновников, пользующихся подлинным уважением большинства граждан.

Мы надеемся на то, что всё это позволит Вам разглядеть те проблемы, которые старательно прячутся и замалчиваются пермскими властями, оппозицией и средствами массовой информации.

Ваше вступление в должность временно исполняющего обязанности губернатора сопровождалось, что закономерно, ротацией кадров на всех этажах региональной власти, а также некоторой сменой политических ориентаций. Это ощутили в том числе организации и лица, непосредственно занимающиеся патриотическим воспитанием. В некоторых ведомствах (таких как Министерство культуры) патриотическое воспитание явно перестало быть приоритетной задачей, в других (Министерство образования и науки) — началось переформатирование и перекройка этой сферы без каких-либо консультаций с представителями общественных организаций и профильных учреждений.

Чиновники из некоторых департаментов стали прямо говорить, что офицеры, отвечающие сегодня за ответственные патриотические направления, отныне неугодны краевой власти. Мы не станем распространяться о подробностях хамства, интриганства и откровенного прессинга, которые испытывают люди, близкие нам по взглядам и ценностям. В конце концов, служение идеалам патриотизма всегда сопряжено с трудностями. Мы лишь отметим тревожную тенденцию: в прикамской военно-патриотической среде растут глубокое разочарование в региональной власти и государстве в целом.

Последней каплей для многих стало внезапное увольнение полковника Николая Александровича Лобанова с должности руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания. Николай Александрович — авторитетный человек, имеющий в том числе правительственные награды. Большой удачей считали мы, что Минкульту — тогдашнему учредителю Центра военно-патриотического воспитания — удалось привлечь этого человека к сотрудничеству: обладая четырьмя высшими образованиями (в том числе педагогической и управленческой специальностями), полковник Лобанов был и остается идеальным руководителем военно-патриотического учреждения. За время его работы (с 2016 года) совершены несомненные достижения:

— проведено полное обследование финансово-хозяйственной деятельности Центра, результаты проверки переданы следственным органам (не потому ли столь яростно и скоропостижно «снимают» Лобанова?);

— Центр переведён в оснащённые, пригодные для учебно-воспитательных целей помещения;

— сокращены затраты на проведение мероприятий и учебных сборов;

— ликвидированы долги Центра (они составляли 13 млн руб. при бюджете около 40 млн руб. в год);

— резко усилен кадровый состав Центра: привлечены офицеры с боевым опытом, преподаватели высших учебных заведений, дипломированные специалисты в области военной подготовки, педагогики, из них шесть полковников, а также кандидат культурологических наук;

— резко расширен круг привлечённых к взаимодействию общественных организаций, особенно тех, которые рекомендованы соответствующим приказом Минобороны и Минобра РФ — ДОСААФ, ветеранских, военно-патриотических, военные части;

— привлечён активный интерес общества и чиновников к вопросам подготовки молодёжи к военной службе и военно-патриотического воспитания, создан общественный попечительский совет, в который входят видные деятели пермской культуры и образования;

— в несколько раз увеличено количество учащихся, проходящих учебные сборы по подготовке к военной службе, и посещаемость различных мероприятий;

— учебные военные сборы, проводимые Центром, начали становиться престижным мероприятием для школьников и желанным воспитательным фактором для родителей Пермского края.

У Центра есть документальные подтверждения перечисленных достижений, неоднократно презентовавшиеся публично. Результатом этих признанных всеми успехов явилось увольнение руководителя — не только без формального «объяснения причин», но и без каких-либо объяснений вообще. Министерская проверка деятельности Центра (причем проверка «с пристрастием») началась лишь потом, — когда трудовой коллектив выразил недоумение в связи со странным поведением министерского руководства.

Назначение Лобанова происходило по рекомендации председателя правления Российского Союза ветеранов Афганистана, на тот момент депутата Государственной Думы, члена президиума партии «Единая Россия» Франца Адамовича Клинцевича, а также по согласованию с руководителем пермского отделения ДОСААФ и военным комиссариатом края. Увольнение же госпожа Кассина произвела без каких-либо консультаций со структурами, находящимися во взаимодействии с Центром.

Увольнение Николая Лобанова — вопиющий, но отнюдь не единственный акт борьбы пермского чиновничества с военно-патриотическим воспитанием. Изумляет то, что исполнителями самых отвратительных замыслов бюрократии становятся относительно молодые чиновники, не проявляющие почтения ни к званиям, ни к наградам, ни просто к возрасту людей, с которыми они взаимодействуют. Стерильные в плане патриотических чувств руководители департаментов, заместители министров и прочие бюрократы низкого полета, вероятно, теперь ценятся властью больше, нежели люди, рисковавшие жизнью на службе Родине. Мы не ждем от власти любви и почтения — просто дайте нам заниматься делом, не мешайте передавать молодому поколению опыт служения Отчизне.

Мы надеемся на Ваше внимание и понимание, надеемся на Ваши решительные административные поступки, благодаря которым мы не будем вынуждены вступать в более ожесточённые общественные споры и противостояния и потратим свои время и силы на важные текущие дела, дальнейшее совершенствование своих организаций, заботу о конкретных людях и собственно подготовку граждан к военной службе и военно-патриотическое воспитание молодёжи.

В трудной и тревожной геополитической ситуации мы, как государство, выстоим только тогда, когда власть будет опираться на народ, в том числе на его наиболее сильную и организованную часть — военно-патриотическое сообщество. Личный комфорт и амбиции — ничто по сравнению с судьбой твоего народа.

С уважением, патриоты России и Пермского края.

Обращение подписали:

Новиков Сергей Александрович, генерал-майор милиции в отставке, ветеран боевых действий

Верхоланцев Юрий Михайлович, полковник запаса, заместитель председателя Совета ветеранов ФСБ по Пермскому краю

Козарь Сергей Геннадьевич, капитан первого ранга запаса, председатель совета ветеранов морского флота

Леханов Владислав Валерьевич, полковник запаса, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Кощеев Игорь Александрович, старшина запаса, председатель совета ветеранов особого риска

Атаманчук Николай Николаевич, полковник запаса, ветеран боевых действий

Быков Александр Вячеславович, атаман казачьего хутора Свято-Андреевский.