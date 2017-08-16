Москва, 16 августа, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Российская валюта прибавила в весе, невзирая на укрепление доллара и нестабильную обстановку на сырьевых площадках. Впрочем, вечерний отскок котировок нефти 15 августа от очередных минимумов послужил опорой для российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Она также, по его мнению, выиграла от начала налогового периода и размещения купонных ОБР. По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,26% и 0,71% до 59,71 рубля и 70,05 рубля соответственно

«Рубль стойко переносит приступы волатильности на рынке черного золота и улучшение настроя доллара в парах с основными валютами», — отметил Ковалев.

«Противодействующими факторами выступают спад геополитической напряженности и, соответственно, возвращение интереса к рисковым активам, к коим относится и наша валюта; начало периода налоговых выплат — хотя пока с этого фронта идет лишь умеренная поддержка; локально — вчерашнее успешное размещение тестового выпуска купонных ОБР, где спрос превысил предложение. Все это нивелирует оживление быков по доллару, которые накануне возрадовались сильным данным по розничным продажам в США», — пояснил эксперт.

«16 августа рубль может продолжить рост, причем уже при поддержке нефти, которая все же вышла в плюс по итогам вчерашних торгов. Данные API отразили очередное внушительное падение запасов нефти в США, на 9,2 млн баррелей. Если сегодняшние официальные цифры от минэнерго США выйдут в аналогичном ключе, Brent сможет развить восстановление», — считает Ковалев.

«Фактором риска для доллара сегодня выступит протокол заседания ФРС. Валюта сдаст позиции, если регулятор будет мягок, но пара доллар/рубль будет реагировать на протокол уже 17 августа. В краткосрочной перспективе рубль может попытаться продавить доллар под отметку 59,50 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние семь дней (на 16 августа) в паре доллар/рубль ситуация существенных изменений не претерпела. Цена консолидируется в диапазоне 59,70−60,30 рубля.