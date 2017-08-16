Минск, 16 августа, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Митинг-реквием в честь памяти бойцов Гомельского партизанского отряда «Большевик» пройдет 19 августа у мемориального комплекса «Партизанская криничка» в Белоруссии, сообщает 16 августа БЕЛТА.

Фронтовой фотоархив Группа командного состава партизанской бригады «Большевик»

Память партизан Красной армии, сражавшихся с фашистами в Гомельской области с 1941 по 1943 год в Великую Отечественную войну, почтут у мемориального комплекса «Партизанская криничка» в лесном урочище в пригороде Гомеля ветераны, молодежь, трудовые коллективы.

После митинга-реквиема состоится встреча бывших партизан и ветеранов Великой Отечественной войны в Областном музее военной славы.

Напомним, Гомельский партизанский отряд «Большевик» был создан 21 августа 1941 года перед оккупацией немцами Гомеля. Командиром отряда стал директор Гомельского авторемонтного завода Илья Федосеенко, имевший опыт партизанской деятельности. Первоначально в отряде насчитывалось 37 человек.

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Красноармейцы всеми силами боролись с фашистскими оккупантами: уже в конце августа 1941 года партизаны сожгли несколько автомобилей, уничтожив более 20 немецких солдат и офицеров. К началу лета 1943 года в отряде было около 300 человек, а к сентябрю — более 1 тыс. красноармейцев. Отряд стал бригадой. Партизаны 27 месяцев сражались в тылу с нацистами, уничтожив более сотни фашистских эшелонов вместе с вражескими солдатами и офицерами, взорвав десятки мостов, складов со снарядами и горючим.

19 ноября 1943 года бригада «Большевик» воссоединилась с Красной армией.