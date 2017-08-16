Донецк, 16 августа, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Шестеро бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли при попытке прорыва позиций сил Донецкой Народной Республики (ДНР) на юге Донбасса. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявили в республиканском командовании.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

Попытка ВСУ захватить «серую зону» была предпринята во вторник вечером, 15 августа.

«Две ДРГ противника численностью по 10 человек каждая предприняли попытку продвижения вглубь «серой зоны», — заявил источник. — Одна из групп, наткнувшись на минное поле, демаскировала себя, после чего бойцы Вооруженных сил ДНР вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия».

Представитель командования добавил, что украинские военные, потерявшие до 6 человек убитыми, «вынуждены были отступить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.