Пекин, 16 августа, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Напряженность вокруг КНДР постепенно ослабевает, однако пока рано говорить о полном преодолении кризиса. Об этом рассказал министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонных переговоров с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

Kremlin.ru Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

«Благодаря усилиям всех сторон напряженность на Корейском полуострове проявляет некоторые сигналы ослабления, но «августовский кризис» еще не преодолен», — сказал Ван И, заявление которого обнародовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Глава МИД КНР также добавил, что Пекин настаивает на мирном разрешение кризиса на Корейском полуострове и надеется, что Германия сыграет в этом активную роль до конца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Китая видят в кризисе на Корейском полуострове угрозу своим национальным интересам, поскольку небезосновательно считают, что КНДР с ее ракетно-ядерной программой используется как жупел, с помощью которого Вашингтон разворачивает свою систему ПРО в Южной Корее, что вызывает дисбаланс сил в регионе и наносит вред безопасности Поднебесной.

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