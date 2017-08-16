Вашингтон, 16 августа, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Несколько крупных американских IT-компаний обратились в Верховный суд США с просьбой разобраться с тем, могут ли правоохранительные органы получать доступ к данным о местонахождении сотовых телефонов пользователей без разрешения суда. Об этом сообщает AppleInsider.

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Компании Apple, Airbnb, Cisco, Dropbox, Evernote, Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Snap, Twitter и Verizo в своем ходатайстве выразили мнение, что Верховному суду требуется уточнить применение четвертой поправки конституции США, которая защищает от необоснованных обысков и изъятий.

По мнению компаний, должно быть обеспечено взаимодействие между органами власти, IT-компаний и гражданами по вопросу конфиденциальности информации. В компаниях уверены, что некоторые нормы права и их интерпретации перестали быть актуальными.

Поводом к обращению стало дело Тимоти Карпентера, в котором полиция нашла и задержала его по данным о местонахождении с мобильного устройства, не имея соответствующего ордера. Карпентер подозревался в совершении грабежа. Теперь его защита настаивает, что власти нарушили четвертую поправку

Напомним, в июне 2016 года бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг обвинил компанию Apple и другие компании в том, что они отказывают правоохранительным органам в доступе к личным данным пользователей.