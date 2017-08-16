Манила, 16 августа, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Полиция Филиппин опубликовала информацию, в которой заявляется о ликвидации 32 наркоторговцев за вторник 15 августа, сообщает 16 августа Associated Press.

Курильщики опиума в Нью-Йорке. 1881

Ранее было заявлено, что органы правопорядка ликвидировали 21 преступника, причастного к торговле наркотиками.

Полиция также отметила, что данный показатель является самым высоким за весь период президентства Родриго Дутерте, объявившего без компромиссную борьбу с распространителями наркотических веществ.

Старший суперинтендант полиции Ромео Карамат отметил, что 15 июня в провинции Булакан было проведено 67 спецопераций, в ходе которых 32 преступника ликвидированы, 109 — арестованы.

Во время рейдов было конфискованы наркотические вещества, а также огнестрельное оружие, гранаты и боеприпасы.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте с момента занятия первого поста в стране объявил о борьбе с наркоторговлей. За последний год правоохранительные службы ликвидировали свыше 2 тыс. преступников.