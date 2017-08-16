Циолковский, Амурская область, 16 августа, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Третий запуск с космодрома Восточный состоится 22 декабря 2017 года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин во время совещания на космодроме, передает телеканал «Звезда».

Kremlin.ru Запуск РН Союз с космодрома Восточный

Он подтвердил, что второй запуск с Восточного пройдет 28 ноября, а также назвал дату третьего запуска — 22 декабря 2017 года.

«Даты остаются прежними: 28 ноября и 22 декабря. Сроки сдвинуты не будут», — приводит издание слова Рогозина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил об увеличении количества пусков с космодрома Восточный. По его словам, в 2018 году планируется совершить четыре-пять пусков, а в 2019 году этот показатель вырастет до шести-восьми.

Кроме того, в 2021 году запланирован старт ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Ангара». К 2030 году планируется пуск космического корабля «Федерация».

Напомним, первый и пока единственный запуск с космодрома Восточный был осуществлен 28 апреля 2016 года, тогда стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя космическими аппаратами на борту.