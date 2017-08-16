Вашингтон, 16 августа, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Твит бывшего президента США Барака Обамы о беспорядках в Шарлотсвилле (штат Виргиния) стал самым популярным за всю историю существования Twitter, об этом свидетельствуют данные сайта favstar. fm, который отслеживает активность пользователей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама

Отмечается, что запись Обамы набрала более 2,8 млн лайков и 1,1 млн ретвитов.

На своей страничке в Twitter Обама процитировал южноафриканского политического деятеля Нельсона Манделу.

«Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более близка человеческому сердцу, чем её противоположность — Нельсон Мандела», — написал экс-президент.

К записи прикреплена фотография, на которой Обама стоит у окна, из которого на него смотрят дети разных рас.

По данным сайта, ранее рекорд по популярности принадлежал Ариане Гранде, которая выразила соболезнования погибшим в результате теракта 22 мая в Манчестере. Её запись собрала более 2,7 млн лайков и 1,1 млн ретвитов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шарлотсвилле не утихают беспорядки, связанные со сносом памятника генералу Роберту Ли, который командовал войсками Конфедерации в годы Гражданской войны в США.

Ультраправые пытаются отстоять памятник, их противники требуют немедленного сноса. 12 августа в Шарлотсвилле ультраправые прошли факельным шествием, после чего произошли массовые столкновения, в результате которых, по данным полиции, погибли три человека, 35 пострадали.