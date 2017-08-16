Циолковский, Амурская область, 16 августа, 2017, 08:22 — ИА Регнум. На 22 декабря 2017 года намечен третий запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. Об этом в рамках совещания по строительству космодрома сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Kremlin.ru Запуск РН Союз с космодрома Восточный

По его словам, в настоящее время имеется график запусков — носители стартуют с космодрома 28 ноября и 22 декабря. Изменения сроков не ожидается, пояснил Рогозин и добавил, что строительство второй очереди космодрома начнется только после получения полного пакета проектно-сметных документов.

Вице-премьер подчеркнул, что ситуация, когда строительные работы начинались без документации, не должна повториться. Так происходило в 2011—2012 годах, напомнил он, а впоследствии в сметы пришлось вносить изменения и добавления. Итогом стали потери времени и денег.

Напомним, первый и пока единственный запуск с космодрома Восточный в Приамурье состоялся в апреле 2016 года. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» доставила на орбиту три космических аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа генеральный директор корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров заявил о том, что на 2021 год намечен запуск с Восточного сверхтяжелой ракеты «Ангара».

Он добавил, что в дальнейшем по сравнению с 2017 годом число пусков с космодрома возрастет: на 2018 год намечено четыре-пять пусков, а на 2019 год — шесть-восемь. По его словам, все строительные работы на Восточном должны быть завершены в конце 2017 года или до февраля 2018 года.

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