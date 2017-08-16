Челябинск, 16 августа, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Использование факта реабилитации Леонида Оболенского в Молдавии является несостоятельной попыткой сторонников кинематографиста игнорировать его пособничество нацистам и власовцам в годы Великой Отечественной войны. Как военный преступник, Оболенский реабилитации не подлежит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM представители челябинского отделения общественного движения «Суть времени».

Власов и его друзья. Фотохроника

В Челябинске вокруг имени Леонида Оболенского сложилась определённая ситуация, при которой часть работников сферы культуры, а также некоторые представители СМИ, активно выступают за чествование его имени и за сохранение музея, киноцентра и кинофестиваля имени Оболенского. Другая же часть общественных деятелей, представителей интеллигенции, а также ветераны, выступают с другой позиции — предание гласности всех фактов биографии Оболенского и, в связи с его пособничеством власовцам в годы Великой Отечественной войны, прекращение возвеличивания предателя, военного преступника, не подлежащего реабилитации.

Сторонники чествования Оболенского в своих аргументах, кроме поддержки некоторых московских представителей сферы киноискусства (в основном ВГИКа), приводят факт якобы реабилитации Оболенского в Молдавии. Предъявляются справки и другие документы о реабилитации в отдельной, независимой стране, причем настроенной явно не дружественно по отношению к Российской Федерации.

Представители общественного движения «Суть времени» разбирались в перипетиях этого, казалось бы, запутанного дела. Для этого были поданы соответствующие запросы в правоохранительные органы как России, так и Молдавии. Получен ответ из Военной прокуратуры РФ: «Оболенский (Судейкин) Л. Л. является лицом, не подлежащим реабилитации. Решение, принятое военным трибуналом Одесского военного округа в отношении указанного лица, законное и обоснованное».

Вооруженное коллаборационистское формирование

Казалось бы, официальный документ с чётким ответом, однако сторонники чествования имени Оболенского решили этот факт просто не замечать. А обратиться к его посмертной реабилитации в Молдавии. Представители движения «Суть времени» предложили оставить за скобками то, что само решение молдавского суда не имеет никакой силы на территории РФ, а рассмотреть повнимательнее сам документ.

По сути, в нём сказано, что для реабилитации достаточно просто нахождения людей в момент осуждения по политическим статьям в период с 7 ноября 1917 года по 23 июня 1990 года на территории Молдавии. То есть не рассматривается существо дела, обстоятельства совершения преступления (в случае Оболенского — предательство), а применяется территориальный принцип: «осуждён на территории Молдавии — получи реабилитацию».

«Прежде всего нужно отметить, что Расширенная Коллегия по уголовным делам (Высшей судебной Палаты Молдавии — ИА REGNUM ) не ставит под сомнение добровольное сотрудничество Леонида Леонидовича Оболенского с гитлеровскими оккупантами, как не оспаривает и его бегство в Кицканский монастырь. Иными словами, расхождений с Военной прокуратурой РФ нет, все обвинения военного трибунала Одесского военного округа законны и обоснованны», — сообщил руководитель исторического направления челябинского отделения движения «Суть времени» Дмитрий Пермяков.

Общественник отмечает, что вся «реабилитация» строится на том, что «в материалах дела нет данных о том, что Оболенский участвовал в сражениях против Советской армии или партизан, или он совершал какие-то незаконные действия в отношении мирного населения». То есть, выражаясь другими словами, молдавские правоохранители говорят: мол «нам не известны все факты пребывания в плену Оболенского, поэтому он невиновен».

«Хорошо, что Йозеф Геббельс (рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии), который, к слову, тоже в боях с РККА не участвовал, не дожил до торжества законности по-молдавски, а то ведь и его оправдали бы. Не сражался на передовой с оружием в руках? Значит невиновен!» — подмечает общественник.

«Другой важный момент — это статья 3 Закона о реабилитации жертв политических репрессий, по которой и осуществлялась «реабилитация» Оболенского. Согласно ей, «признаются невиновными и подлежащими реабилитации перед обществом с восстановлением в правах независимо от настоящего места жительства все лица, которые в период от 7 ноября 1917 года по 23 июня 1990 года были подвергнуты политическим репрессиям на нынешней территории Республики Молдова». Иными словами, реабилитации подлежат все (!) лица, проходившие по «политической» 58-й статье УК РСФСР и аналогичным статьях других республик СССР. Напомню, по данной статье, помимо «политических», проходили предатели Родины (в том числе такие же «мирные», как Леонид Оболенский), саботажники, выводившие из строя станки на оборонных заводах, и вполне реальные шпионы, которые, как бы это кому-то странным не казалось, были и вполне успешно действовали, даже без оружия в руках», — пояснил Пермяков.

Захваченный власовцами партизан

При чтении документов, предоставленных молдавской стороной, становится очевидна та легкость с которой постсоветская республика реабилитировала всех подряд, что называется, «под одну гребенку», в том числе и реальных пособников. «Учитывая то, что даже добровольное сотрудничество с нацистами не подпадает под «преступления против мира, человечества», несложно представить, что число реабилитированных лиц было достаточно велико», — отмечает эксперт.

«Я не до конца понимаю, почему «защитники» Леонида Леонидовича упорно отказываются принять правду, постоянно апеллируя к его заслугам, которые, по большому счёту, никто под сомнение и не ставит. Однако максимализм отдельных граждан требует совсем другого — полного и безоговорочного обеления столь дорогого сердцу образа. И ради достижения поставленной цели интересанты готовы цепляться за любую, пусть и гнилую, соломинку», — заключил Дмитрий Пермяков.

Напомним, в Челябинске городская администрация решила реорганизовать работу киноцентра имени Оболенского. Муниципальное учреждение культуры Кинообразовательный центр имени Л. Л. Оболенского было лишено бюджетного финансирования и присоединено к муниципальному кинотеатру «Знамя», с трудоустройством сотрудников киноцентра на штатные должности. Вместе с тем пересматривается поддержка скандального кинофестиваля «Полный артхаус», который проходил под эгидой имени Леонида Оболенского.

Сотрудники киноцентра, а также часть сторонников творчества Оболенского выступили резко против реорганизации и прекращения финансирования. За поддержкой они обратились к вице-губернатору Вадиму Евдокимову. А после, поняв, что Евдокимов помочь ничем не сможет, попытались заручиться поддержкой челябинцев. Однако и здесь добиться успехов не удалось. Тогда последовали обращения к московской интеллигенции, в том числе выпускникам ВГИКа, которых попросили выступить в поддержку Оболенского, защитить его имя как творческого деятеля культуры. Откликнулись некоторые актеры и режиссеры, которые прокомментировали заслуги Оболенского в киноискусстве. Однако есть мнение, что, скорее всего, выступившие в поддержку московские деятели кино не в курсе всех фактов биографии Оболенского. Так же, как, например, был не в курсе фактов сотрудничества Оболенского с фашистами и власовцами начальник Управления культуры Дмитрий Назаров, заявивший об этом после заседания комиссии по социальным вопросам в Челябинской гордуме в апреле 2017 года.

Власовцы вешают советских граждан

Кроме этого, сторонники возвеличивания Оболенского вновь обнародовали справки о реабилитации его в Молдавии в 2005 году. Однако приводились не все документы, выданные молдавской стороной. А также умалчивался ответ из Военной прокуратуры о том, что Оболенский не подлежит реабилитации в России. Все эти данные запросили, разобрали и предоставили представители регионального отделения движения «Суть времени».

Отметим, по данным Генеральной прокуратуры Молдавии, в период с 1989 по 2016 год было выписано более 61 тысячи справок о реабилитации жертв политических репрессий. Отмечается, что «среди реабилитированных есть люди, выступавшие за независимость Молдовы, и солдаты, которые дезертировали из Красной армии».

Добавим, бывшие сотрудники реорганизованного киноцентра Оболенского заявляли о подаче иска в прокуратуру о клевете (статья 128.1 Уголовного кодекса РФ), при этом ранее жена Оболенского отказалась подписывать подобный иск от своего имени.