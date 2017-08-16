Москва, 16 августа, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Комплекс археологических находок, сделанных на территории Москвы, позволяет говорить о пересмотре возраста столицы. Об этом заявил замглавы департамента культурного наследия, главный археолог города Леонид Кондрашев, передаёт телеканал RT.

Tara-eparhiya.ru Древнерусское поселение

По его словам, вопрос о возрасте Москвы является полем для дискуссий и требует очень тщательного изучения. Дата основания Москвы — 1147 год — является условной.

Ученые не сомневаются в том, что князь Юрий Долгорукий, который считается основателем Москвы, посещал уже значительно укрепленные селения, поясняет специалист. Так, раскопки позволили обнаружить, что славяне селились здесь уже в X веке, а ранее на месте Москвы жили финно-угорские племена.

«Дальше начинаются нюансы — что считать городом, к какому времени относятся укрепления и так далее», — добавил археолог.

По мнению Кондрашева, реальный возраст Москвы может быть на целое столетие больше, чем принято считать. Эксперт связывает основание столицы с походами Изяслава Ярославича на племя голядь и напоминает, что в Москве есть речка с названием Голедянка.

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Однако ученые спорят о том, был ли это город или сеть поселений. Вероятнее всего, Москва являлась опорным пунктом, который позволял собирать дань с окрестностей и держать их под защитой.

В таком случае должна была существовать система управления местными племенами — княжеская власть, с помощью оружия обеспечивавшая безопасность населению.

«С XI века происходит бурный рост поселения, людям было удобно жить в местности, которая обеспечена защитой, несмотря на то, что сведений о постоянном князе у нас нет, я думаю, еще ученым предстоит поспорить», — цитирует Кондрашева агентство «Москва».

Отметим, что точный возраст Москвы не установлен. Известно, что первые поселения в этой местности появились в эпоху неолита, примерно 8 тыс. лет назад.

В конце первого тысячелетия новой эры на месте Москвы селились славянские племена вятичей и кривичей. О поселении в районе Кремля, защищенном валом и рвом, говорят находки, датированные ХI веком. Такое селение ученые уже относят к городам.

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