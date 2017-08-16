Москва, 16 августа, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 15 августа разнонаправленно. Рубль подешевел к доллару и подорожал к евро. Такому открытию способствовало общее укрепление американской валюты на рынке Форекс и снижение цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Положительная корреляция между рублем и нефтью сохранялась на уровне 83% в течение дня. В ходе европейских торгов стоимость Brent снижалась до $50,02 за баррель. Вслед за нефтью курс доллара вырос до 60,12 рубля. Из-за падения курса евро на рынке Форекс, рубль против единой европейской валюты оставался в плюсе, несмотря на снижение нефтяных котировок.

Доллар США существенно подорожал на благоприятных американских данных по розничным продажам за июль, но быстро утратил завоеванные позиции, так как укреплялся с азиатской сессии. С восстановлением цен на нефть на 2% курс доллара снизился до 59,71 рубля, курс евро — до 70,05 рубля.

За последние семь дней в паре доллар/рубль ситуация существенных изменений не претерпела. Цена консолидируется в диапазоне 59,70−60,30 рубля. Зато заметно улучшилась техническая картина по нефти.

16 августа на торгах в Азии Brent стоит $51,03 (+0,16%) за баррель. Рост котировок может усилиться до $52,32 из-за опубликованного положительного отчёта Американского института нефти (API), в котором отражено сокращение запасов нефти в США на 9,2 млн баррелей в день. Сегодня аналогичный отчет опубликует минэнерго США.

Учитывая возможное ралли по нефти, налоговый период, снижение напряженности между США и КНДР, а также успешно проведенный аукцион Банком России по размещению купонных облигаций и депозитный аукцион на общую сумму свыше 1 трлн рублей, рубль может выйти из сложившегося ценового диапазона 59,70−60,30 рубля к уровню 59,30 рубля. Если задуманное реализуется по доллару, то тогда евро/рубль снизится до 69,45 рубля.

Напомним, 15 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 16 коп. (-0,26%), до 59,71 руб., курс евро — на 50 коп. (-0,71%), до 70,05 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-3,84%), евро/рубль — 254,0 млн евро (-19,00%).

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