Калининград, 16 августа, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Калининградскую область, где состоится ряд встреч, сообщает телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В частности, в ходе визита глава государства осмотрит новый терминал аэропорта Храброво, ему доложат о ходе реконструкции аэровокзального комплекса. Ожидается, что аэропорт реконструируют к чемпионату мира по футболу.

Помимо реконструкции комплекса, будет удлинена на 800 метров ВПП. Это делается для того, чтобы аэропорт мог принимать все типы самолетов.

После реконструкции Храброво сможет обслуживать в два раза больше пассажиров — до 3,5 млн человек в год. В минувшем году пассажиропоток авиаузла превысил 1,57 млн человек.

Также 16 августа Путин проведет совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. На нем будут присутствовать руководители профильных министерств и ведомств, а также главы ряда регионов Северо-Западного федерального округа.

Пройдет встреча Путина и с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.